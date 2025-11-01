Ahora

El tierno gesto de un padre al hacer creer a su hijo que tiene poderes mágicos

Con su barita en la mano como Harry Potter, el pequeño de este viral hace ver a su padre que tiene poderes magicos al enceder todas las luces de la sala cuando apunta directamente sobre ellas.

El vídeo viral sobre estas líneas ha derretido corazones de los tertulianos de Aruser@s. En él, un pequeño, con su varita en mano al estilo Harry Potter, demuestra sus poderes mágicos al encender todas las luces de la sala mientras apunta directamente hacia ellas.

El niño se va girando por la habitación, gritando "¡abracadabra!" mientras cada lámpara se ilumina como por arte de magia. Alba Gutiérrez destaca la "perfecta sincronización" del padre, que enciende las luces en el momento exacto.

El tierno gesto del papá ha conquistado a los colaboradores del programa, quienes coinciden en lo entrañable del momento y el recuerdo inolvidable creado.

