"Texturas arenosas y falta de jugosidad": la OCU suspende la mayoría de las tortillas de patata de supermercado

Ni con cebolla ni sin cebolla: la mayoría de las tortillas de patata precocinadas no convence. Según la OCU, más de 22 de las más de 30 analizadas no superan la prueba de degustación.

La tortilla de patatas es uno de los grandes iconos de la gastronomía española. Sin embargo, cuando pasa por el paladar de la OCU, la cosa cambia.

Según su último análisis, dos de cada tres tortillas de supermercado suspenden la prueba de degustación. De las más de 30 variedades examinadas, más de 22 no alcanzan el aprobado. ¿Los principales fallos? Texturas arenosas, falta de jugosidad, patatas excesivamente duras o una integración insuficiente de los ingredientes.

"Y cuando hay cebolla, peor, porque hay un tercer alimento en discordia", comentan con ironía Alba Sánchez. En el vídeo que acompaña esta noticia puedes conocer el ranking final de las tortillas mejor valoradas.

"A mí lo que me sorprende es que alguna apruebe", bromea Hans Arús, mientras que Alfonso Arús rompe una lanza a favor de las precocinadas: "Yo pensaba que una cosa tan sencilla como la tortilla podría sacar un notable".

