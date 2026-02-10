Alfonso Arús, sobre cómo comer tortilla de patatas según una experta en protocolo: "Lo previsible"

Ni con cebolla ni sin ella. Una experta en protocolo revoluciona las redes al explicar la forma "correcta" de comer una tortilla de patatas, provocando risas y comentarios irónicos en Aruser@s.

Una experta en protocolo ha conseguido incendiar las redes sociales tras explicar a los internautas cómo se debe comer correctamente una tortilla de patatas. Y no, el eterno debate sobre la cebolla no tiene nada que ver. Según la especialista, existe una forma adecuada de degustar este plato tan tradicional: "Con tenedor, empujando con un trozo de pan".

Las indicaciones no han tardado en en generar carcajadas en el plató de Aruser@s. "Esto era lo previsible, ¡se come como siempre habíamos pensado!", comenta Alfonso Arús entre risas.

La experta defende su postura asegurando que la tortilla de patatas tiene una consistencia tan suave que no requiere el uso de cuchillo. "Solo necesitamos el tenedor para comerla, no hace falta cuchillo y tenedor", explica, añadiendo que la tortilla debe partirse en pequeños pedazos con el tenedor y llevarse directamente a la boca.

En cuanto al pan, "se coge con cariño, con dos deditos". "Y esto nos ayudará a acompañar ese trozo rebelde", asegura la experta, desatando aún más comentarios y bromas en redes sociales.

