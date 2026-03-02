El truco viral para lavar la ropa en hoteles que acaba en denuncia: "Me lo contó un azafato"

Una creadora de contenido ha desatado la polémica tras compartir un método para lavar la ropa interior usando la cafetera de la habitación del hotel.

Una creadora de contenido ha sido denunciada por un hotel después de revelar en redes sociales un supuesto truco para lavar la ropa utilizando la cafetera de la habitación. Según explica, el método se lo confesó un azafato que lo ponía en práctica con frecuencia durante sus viajes.

Para quienes estén de viaje y descubran que no han metido sufiente ropa interior, la influencer propone una solución "rápida y eficaz": introducir la prenda sucia en el compartimento donde iría el café molido, cerrar la cafetera, pulsar el botón de preparar y dejar que el agua hirviendo haga su magia. Después, recomienda utilizar el secador del baño para completar el proceso de secado.

"¿Cómo puede decir que es un truco genial?", alucina Tatiana Arús, asegurando que la idea le parece un despropósito poco higiénico. "Para el siguiente huésped es un problema", añade Alfonso Arús. Por su parte, Angie Cárdenas asegura que "a partir de ahora tendrá que hacer "varias cargas de café sin nada antes de usar la cafetera", confesando que ya no se fía.

