Cobrar suplemento cuando los clientes comparten platos individuales: la nueva moda que está llegando a la gastronomía española

Los aruser@s están alarmados con esta nueva moda de Austria que está llegando a los restaurantes españoles y que promete afectar a nuestros bolsillos.

"Vamos 10 personas a un restaurante y pedimos cinco platos al medio, porque los otros no tienen plato y hay que compartir". En Austria lo llaman "el plato del ladrón", pero en España es más que habitual que un grupo de comensales que acuden a un restaurante compartan platos y raciones, aunque, en teoría, sean individuales. Pues eso parece que está a punto de acabarse, según nos cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

Ahora, en Austria y en Italia están empezando a cobrar un suplemento por cada plato vacío que se pone en la mesa que se pueda compartir. En nuestro país, algunos restaurantes se lo están empezando a plantear. Pero ojo, porque solo es legal si se avisa en la carta, indica la periodista en el programa de laSexta.

"Pues a mí me parece muy buena idea", rompe una lanza a favor de esta polémica medida Angie Cárdenas. Alfonso Arús carga contra los restaurantes que ofrecen "platillos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.