Alfonso Arús corrige a María Patiño por decir que Carlo Constanzia y Alejandra Rubio "no tienen oficio ni beneficio": "Beneficio sí que tienen"

María Patiño asegura en el Canal Quickie que Carlo Costanzia y Alejandra Rubio son dos personas "sin oficio ni beneficio" y entra de lleno con este comentario en la liga de los 'zascas' de Aruser@s. Pero Alfonso Arús tiene algo que decirle a la periodista.

María Patiño se ha colado en la liga de los 'zascas' en Aruser@s de cabeza y ha sido gracias a sus comentarios sobre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio. Los hijos de Mar Flores y Terelu Campos -respectivamente- no dejan de acaparar titulares y son, sin duda, una de las parejas más mediáticas del momento.

Durante su intervención en el programa 'No somos nadie' de Canal Quickie, la periodista lanzó sus críticas sin rodeos, afirmando que Carlo es "una persona sin estudios".

Acto seguido, añadió que ella tampoco los tenía y fue más allá al señalar que "para la gente joven normal que está estudiando y que se prepara, no son unas personas como para ser envidiadas ni hacerles ninguna historia".

Patiño, casi gritando, añadía que eran "unos niñatos que no tienen oficio ni beneficio", algo que Alfonso Arús se ha visto en la obligación de corregir desde el plató de laSexta: "Beneficio sí que tienen".