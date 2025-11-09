Ahora
Tatiana Arús, sobre el vídeo de Maluma presumiendo de torso sin su camiseta de tirantes: "Para un día que se la quita, habrá que lavarla"

"No todo va a ser trabajar", dice Tatiana Arús, en domingo, en este programa de Aruser@s Weekend antes de dar paso a este vídeo que ha compartido Maluma en sus redes sociales.

Da igual que estemos en noviembre. Nunca es mal momento para disfrutar de la playa, sobre todo si eres una estrella del mundo de la canción, como Maluma, y puedes permitirte algún que otro viajecito a algún enclave paradisíaco.

El cantante ha compartido estas imágenes -de las que se hace eco Tatiana Arús en Aruser@s Weekend- de su descanso otoñal acompañado de su mujer y su hija.

"Está presumiendo de torso. Ya que se lo curra, pues hay que presumir de palmito", comenta la colaboradora entre risas. Sin embargo, a Hans Arús le resulta raro verle sin su "camiseta de tirantes".

La tertuliana bromea: "Para un día que se la quita, habrá que lavarla, Hans, por Dios".

