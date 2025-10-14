Miguel Ángel Silvestre, Alice Campello y Álvaro Morata, Maluma... así disfrutan los famosos de sus vacaciones

Alice Campello y Álvaro Morata han compartido un viaje en solitario a la playa mientras que Maluma se ha escapado a Costa Rica con su mujer y su hija y Miguel Ángel Silvestre ha disfrutado de Marrakech.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo están viviendo algunos famosos sus vacaciones. Es el caso de Alice Campello y Álvaro Morata, quienes desde que se han reconciliado no paran de compartir románticos momentos. Por ejemplo, esta escapada en solitario en la playa. "Es un tiempo e calidad muy necesario teniendo en cuenta los cuatro hijos que tienen", explica Tatiana Arús.

Por su parte, Maluma está disfrutando de unos días en Costa Rica junto a su mujer, Susana, y su hija mientras que Miguel Ángel Silvestre ha viajado a Marrakech. Allí el actor español ha disfrutado de su gastronomía después de hacerse pública su ruptura con su última pareja, Rebeca Toribio.

Tras esta ruptura, Miguel Ángel Silvestre fue pillado en actitud sospechosa con Nerea Rodríguez, exconcursante de Operación Triunfo en la edición de Aitana, Amaia o Ana Guerra. "Después de poner punto final a su relación con Rebeca Toribio, muchos son los que apuntan a que se estaría dejando querer conjuntamente con Nerea Rodríguez, de OT 17", desvelaba Tatiana Arús en este vídeo, donde explicaba que, según se rumorea, se les ha visto en "actitud cariñosa" en Ibiza. "La tensión viene de lejos: comparten grupo de amigos y se estuvieron intercambiando mensajes", detallaba la colaboradora de Aruser@s.

