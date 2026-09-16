Tatiana Arús recuerda su propio susto con una fuga de agua tras el viral de la familia sevillana con una factura de 53.471 euros

Recibir una factura del agua de más de 53.000 euros parece una broma, pero le ocurrió a una familia sevillana que descubrió que una fuga había disparado el consumo.

Alfonso Arús muestra en el plató un viral que Tatiana Arús parece haber vivido de cerca. Se trata de una familia sevillana que recibió una factura del agua de 53.471 euros debido a una fuga. "Nadie consume eso en un mes", relataban los afectados.

Según explica Alba Sánchez, la familia decidió recurrir la factura con la ayuda de Facua. "Después de muchos meses de negociación, teniendo en cuenta lo que habían pagado el resto de los meses, han podido demostrar que se trataba de una fuga", explica la colaboradora.

Finalmente, la familia consiguió que se revisara la factura y terminó pagando 36 euros, una cantidad bastante más acorde con su consumo habitual.

La historia sorprende especialmente a Tatiana Arús, que no entiende cómo una factura de semejante importe puede llegar al usuario sin ningún aviso previo. Sin embargo, reconoce que ella misma tuvo que enfrentarse a una situación parecida. "No pagué 50.000 euros, pero ascendía a una cantidad grande y era una fuga", recuerda.

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