Alfonso Arús, alucinado con la propina de 1.693 euros por un bollo: "Menos mal que su PIN empieza por uno"

La mujer pensaba que el datáfono le estaba pidiendo el código de su tarjeta, pero en realidad le estaba preguntando cuánto quería dejar de propina.

Hay propinas generosas y después está la de esta jubilada suiza, que quiso pagar un bollo vegano y acabó dejando casi 1.700 euros de más. La señora pensaba que el datáfono le estaba pidiendo el PIN de su tarjeta, pero en realidad le estaba preguntando si quería dejar propina.

Sin darse cuenta de lo que ocurría, introdujo los cuatro números de su código y acabó dejando 1.693 euros. "Es una cosa que pasa muy recurrentemente", explica Alba Sánchez en el plató.

La mujer se marchó tranquilamente a casa hasta que una asistenta de apoyo de su banco detectó la operación y le avisó de que había dejado una propina mucho más generosa de lo esperado. "Menos mal que su PIN empieza por uno", bromea Alfonso Arús.

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