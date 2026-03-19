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Tamara Falcó critica a la gente que va demasiado desnuda a las fiestas: "Cenar con un pecho en la cara no me encanta"

"Me produce rechazo la gente que va demasiado desnuda", afirma Tamara Falcó en la Semana de la Moda de Madrid, donde confiesa: "He estado en un par de fiestas de moda y faltaba la ropa"

Tamara Falcó critica a la gente que va demasiado desnuda a las fiestas: "Cenar con un pecho en la cara no me encanta"

Tamara Falcó ha acudido al desfile de Pedro de Hierro en la Semana de la Moda de Madrid, donde se han visto tres de los diseños de la también chef. La hija de Isabel Preysler se ha confesado ante los reporteros sobre sus gustos en moda y, preguntada sobre qué tendencia le produce rechazo y nunca llevaría, ha respondido tajante.

"Me produce rechazo la gente que va demasiado desnuda", afirma Tamara Falcó, entre risas, en este vídeo, donde explica: "He estado en un par de fiestas de moda y faltaba la ropa". "La verdad que cenar con un pecho en la cara no me encanta", insiste ante la sorpresa de Alfonso Arús, que pregunta en plató: "Pero, ¿esto es de verdad?".

"Sí", asegura Tatiana Arús, que explica que "no está nada editado": "Es tal cual la declaración íntegra".

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