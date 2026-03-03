Tamara Falcó viaja a Japón para apoyar a Íñigo Onieva en su maratón: así es su lujosa habitación

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ha hospedado en un hotel de lujo en Tokio mientras el empresario hace la maratón: "Están entre la planta 34 y 36, que son las suites de lujo y que cuestan unos 2.400 euros".

Tamara Falcó ha viajado a Tokio para apoyar a su marido, Íñigo Onieva, en una maratón. "¿Otra vez?", se pregunta alucinado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús da más detalles: "Íñigo Onieva ha hecho 42 kilómetros y es que, por lo visto, es uno de los más complejos según lo ha apuntado Tamara Falcó, que se ha mostrado muy orgullosa de su chico".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo es el hotel en el que se ha hospedado la pareja: "No es un hotel cualquiera, se ha hospedado en uno de lujo entre la planta 34 y 36, que son las suites de lujo y que cuestan unos 2.400 euros".

Por último, Rocío Cano, experta corredora, destaca cómo se nota que Íñigo Onieva "tiene tiempo para irse a correr por todo el mundo y entrenar": "Yo no puedo".

