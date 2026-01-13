Así hablaba Isabel Preysler de Julio Iglesias en sus memorias: "Me olvidé de mí y me convertí en su ideal de mujer"

El contexto Según ha desvelado 'elDiario.es', dos empleadas del servicio doméstico del cantante Julio Iglesias han sufrido, presuntamente, acoso sexual. Los hechos habrían ocurrido en 2021, en sus mansiones de República Dominicana y Las Bahamas, cuando el cantante tenía 77 años.

Imposible no acordarse de la que ha sido la gran 'reina de corazones', Isabel Preysler, en un día en el que hemos conocido que dos empleadas del servicio doméstico del cantante Julio Iglesias han sufrido, presuntamente, acoso sexual por parte del cantante. Los hechos habrían ocurrido, además, en 2021, esto es, cuando el artista tenía 77 años.

Así y según ha desvelado 'elDiario.es', una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta aseguran haber trabajado en un ambiente de control, acoso y terror en las mansiones que el artista tiene en República Dominicana y Bahamas.

Este medio, que ha realizado una investigación en colaboración con Univision Noticias, recoge este martes las acusaciones y declaraciones de las dos extrabajadoras.

"Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", asegura una de ellas; la otra mujer entrevistada afirma que el cantante la besó en la boca y le tocó los pechos en contra de su voluntad. "Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones", detalla, un episodio que también se repetiría en la piscina de la casa del artista en Punta Cana.

Isabel Preysler fue el primer gran amor conocido de Julio Iglesias, la primera mujer con la que pasó por el altar, en 1971 en la capilla de la Quinta de Illescas (una boda a la que, tal como la propia Preysler confesó, fue embarazada) y con la que tuvo a sus tres primeros hijos: Chábeli (1971); Julio José (1973) y Enrique (1975).

"Julio sentía unos celos enfermizos"

Su amor con Julio Iglesias, lejos de ser la imagen idílica que mostraban en las revistas del corazón, fue uno de los más convulsos de la Preysler: los celos del cantante y las infidelidades fueron motivos más que de sobra para poner fin al matrimonio siete años después.

Así lo relataba ella misma, este pasado octubre, en la publicación de sus memorias, 'Mi verdadera historia', un libro que escribe, según confesó, para "romper de una vez por todas con los falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella".

"Para complacerle, me olvidé de mí y me convertí en su ideal de mujer. Mi aspiración era aportarle tranquilidad y que nuestra relación no interfiriese en su trabajo. De esa manera, el mundo de Julio se iba ensanchando y el mío se iba reduciendo a las cuatro paredes de nuestro hogar", confesaba Preysler.

Sus celos fueron además todo una constante en su relación. Y depsués de ella. "Cuando empezó a escribir la canción 'De niña a mujer' me dijo que me la dedicaba a mí, la terminó después de separarnos, entonces se la dedicó a mi hija (Chábeli)".

"A mí me aprece perfecto, Julio sentía unos celos enfermizos contra cualquier que se me acercara", aseguró Preysler, quien confesó, incluso, que Miguel Boyer y ella tuvieron que enfrentarse a los celos del cantante.

Para ella, "el gran amor de su vida" fue el exministro socialista con el que estuvo más de 20 años, tuvieron una hija en común (Ana Boyer), y acompañó hasta su muerte, en 2014: "He tenido muchos amores, pero el amor de mi vida ha sido Miguel Boyer".

En esas momorias, Preysler admitía que si se volviera a casar con Julio Iglesias no lo haría de la misma manera: "Julio ya me había pedido que nos casáramos, pero lo tuvimos que hacer con tanta rapidez porque me quedé embarazada (...) No estaba preparada en aquel momento para el matrimonio".

También, en esas páginas relata Preyler que lo difícil que fue la conversación entre el cantante y su hijo pequeño, Enrique Iglesias, cuando este le confesó a su padre que quería ser cantante: "Julio en ese momento y más adelante, no se comportó con su hijo como un padre y resultó ser para mí una fuente de disgustos".

