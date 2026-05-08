Alba Carrillo, sobre su lío de unos meses con Courtois: "Me daba igual él, yo quería unos guantes, ¡y los tengo!"

"A mí él me daba igual, yo quería unos guantes y... ¡tengo los guantes!", confiesa Alba Carrillo sobre su lío de unos meses con el portero del Real Madrid: "Me costó un trabajillo conseguirlos":

Alfonso Arús enseña en este vídeo de Aruser@s el 'dardo' de Alba Carrillo a Thibaut Courtois, con el que estuvo tres o cuatro meses. "Estaba en Nueva York con Lucas (su hijo), que era pequeño, tendría como 7 o 8 años", explica la presentadora de en 'El sótano club', que destaca que el futbolista le mandó un mensaje: "Lucas me dijo que contestara porque era el portero del Real Madrid". "A mí él me daba igual, yo quería unos guantes y... ¡tengo los guantes!", resalta la modelo, que confiesa que le costó "un trabajillo" conseguirlos.

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