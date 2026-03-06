Ahora

La tajante reacción de una mujer cuando su marido le pide perdón: "Quítate, que estoy viendo mi novela"

Este vídeo viral muestra la curiosa estrategia de un señor para reconciliarse con su mujer: una "disculpa preventiva". Y es que, a veces, pedir perdón no tiene que ver con lo que has hecho, sino con lo que podrías haber hecho.

Si hace unos días el creador de contenido Nachter sorprendía en el plató de Aruser@s explicando cómo pedir perdón a tu pareja para salir del paso lo más airoso posible, ahora un yayo ha demostrado que la verdadera sabiduría llega con los años.

"Aparece a última hora del día pidiendo perdón por si acaso ha hecho algo", bromea la colaboradora Alba Gutiérrez, bautizando la estrategia como el "perdón preventivo", una táctica que, visto lo visto, podría salvar más de una noche en el sofá.

Como vemos en el vídeo viral sobre estas líneas, el hombre decide pedir perdón a su mujer por "una faena", aunque su estrategia incluye un pequeño detalle: presentarse con un dulce bajo el brazo para suavizar la situación.

"Dios mío de mi vida, ahora no me vuelvas a hacer mañana lo que me has hecho hoy", le riñe la mujer después de aceptar las disculpas, a lo que el marido, desconcertado, responde con total sinceridad: "¿Hoy qué he hecho?"."Beberte dos vasos de vino...y quítate, que estoy viendo mi novela", responde tajante.

