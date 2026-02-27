Ahora

Vídeos virales

Un tiktoker desvela el método infalible para pedir perdón y no dormir en el sofá: "No puedes ser un chulo"

¿Se puede pedir perdón mal? Según el creador de contenido Natcher, sí. Aquí puedes ver cuáles son los errores más comunes al disculparse en pareja y cuál es la fórmula correcta.

Un creador de contenido desvela el método infalible para pedir perdón y no dormir en el sofá

Pedir perdón es muy importante, así que coge papel y boli porque Nachter explica cómo hacerlo correctamente. Según el creador de contenido, para salvar tu relación existen diferentes formas de disculparse y no todas funcionan.

"No puedes ser un chulo, orgulloso y parecer que no lo sientes", comienza diciendo, subrayando que hay que prestar especial atención a la entonación. Si hablas demasiado lento, puede parecer que "solo quieres terminar la discusión cuanto antes". Pero cuidado: tampoco es buena idea pasarse de dramático y romper a llorar. "Y se va a enfadar más pensando que la cosa es más grave de lo que piensa", bromea.

¿La solución? Pedir perdón sintiéndolo de verdad, explicando el porqué, reconociendo qué has hecho mal y terminar con un abrazo. "Además, tienes que acabar el mostrando cariño todo el rato", insiste. Eso sí, advierte que a la inversa no siempre funciona igual: "Si a ti te piden un 'perdón' seco, lo aceptas y a seguir".

Desde el plató, Alba Gutiérrez apunta que hay gente que pide perdón solo para terminar la discusión y que eso "se siente". "Piensas que te está dando la razón como a los tontos y eso no vale", asegura.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El retorno del emérito a España vuelve al foco: el PP pide el regreso de Juan Carlos I, pese a que es una decisión del monarca
  2. PP, Vox y Junts criminalizan a los que no pueden pagar con su 'no' al escudo social mientras Moncloa ya habla de un plan B
  3. Pakistán bombardea Kabul tras declarar una "guerra abierta" contra Afganistán
  4. Arranca la campaña en Castilla y León con la tensión PP-Vox por las nubes y Andalucía en el horizonte con Moreno pidiendo autonomía
  5. "Prevaliéndose de su autoridad, sin respetar mi negativa, me penetró": el modus operandi del jefe de la Policía Local de Torrejón tras dimitir en Alcalá
  6. Netflix se retira de la batalla por la compra de Warner tras la nueva oferta de Paramount