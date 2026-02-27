Un tiktoker desvela el método infalible para pedir perdón y no dormir en el sofá: "No puedes ser un chulo"

¿Se puede pedir perdón mal? Según el creador de contenido Natcher, sí. Aquí puedes ver cuáles son los errores más comunes al disculparse en pareja y cuál es la fórmula correcta.

Pedir perdón es muy importante, así que coge papel y boli porque Nachter explica cómo hacerlo correctamente. Según el creador de contenido, para salvar tu relación existen diferentes formas de disculparse y no todas funcionan.

"No puedes ser un chulo, orgulloso y parecer que no lo sientes", comienza diciendo, subrayando que hay que prestar especial atención a la entonación. Si hablas demasiado lento, puede parecer que "solo quieres terminar la discusión cuanto antes". Pero cuidado: tampoco es buena idea pasarse de dramático y romper a llorar. "Y se va a enfadar más pensando que la cosa es más grave de lo que piensa", bromea.

¿La solución? Pedir perdón sintiéndolo de verdad, explicando el porqué, reconociendo qué has hecho mal y terminar con un abrazo. "Además, tienes que acabar el mostrando cariño todo el rato", insiste. Eso sí, advierte que a la inversa no siempre funciona igual: "Si a ti te piden un 'perdón' seco, lo aceptas y a seguir".

Desde el plató, Alba Gutiérrez apunta que hay gente que pide perdón solo para terminar la discusión y que eso "se siente". "Piensas que te está dando la razón como a los tontos y eso no vale", asegura.

