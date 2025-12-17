Sydney Sweeney y Amanda Seyfried deslumbran en este vídeo en el estreno de 'La asistenta'

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried han eclipsado en la premier de 'La asistenta', la película que ambas protagonizan. Mientras que la primera llevó un vestido blanco al estilo Marilyn Monroe, la segunda apostó por uno corto y rojo.

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried han deslumbrado en la premier de su última película, 'La asistenta', basada en el exitoso libro. En el vídeo, ambas aparecen posando en la alfombra roja, demostrando una gran complicidad.

Amanda Seyfried, conocida por las películas 'Mamma Mía', 'Cartas a Julieta' o 'Querido John', ha lucido un vestido cobre brillante de Monse Pre-Fall 2025. Por su parte, Sydney Sweeney, que saltó al estrellato con la serie 'Euphoria', ha llevado un vestido vaporoso blanco que a muchos les recordaba a Marilyn Monroe firmado por Galia Lahav.

"Dicen que es un icónico vestido con mucha historia", explica Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús analiza el vestido de Sydney Sweeney: "Dentro de que tiene un escote muy pronunciado, el vestido por su estructura y tejido es elegante y sofisticado".

