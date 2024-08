El próximo 31 de octubre, Ana Guerra y Víctor Elías pasarán por el altar. Los amigos de la cantante han decidido sorprenderla celebrando su despedida de soltera. La artista no ha dudado en compartir numerosas imágenes a través de sus redes sociales del 'fiestón' que le han preparado.

A la fiesta no faltaron sus amigos así como Ricky Merino, compañero de la joven en 'Operación Triunfo'. Como se puede ver, pudieron disfrutar de un día de piscina en el que la novia tuvo que ponerse un bañador blanco así como un banda en la que se leía "Bride to be", es decir, "Futura novia". También se animaron con una fiesta de disfraces en las que todos se vistieron como diferentes personajes de Disney.

Pero la imagen más sorprendente es una que se la ve cubierta de nata. Tal y como ha desvelado Víctor Elías, los amigos de Ana le hicieron un juego en la que debía responder preguntas sobre él y se llevaba un tartazo cada vez que no acertaba.

Como ha explicado Víctor, él no tenía ni idea de que iban a celebrar ese día la despedida ya que no se guardan "ni un solo secreto" y pensaban que se lo podía contar. El zapeador todavía no ha celebrado su despedida de soltero. "No debo tener amigos...", comenta el artista haciendo pucheros de broma. "Víctor, yo te monto una despedida de soltero en un periquete", se ofrece Ares Teixidó.