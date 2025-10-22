Victoria Beckham descarta en este vídeo una gira de las Spice Girl: "Es tentador, pero en realidad nunca fui tan buena"

Victoria Beckham habla en este vídeo de un reencuentro de las Spice Girl: "Es tentador, pero no haría una gira mundial, tengo mi trabajo. Me encanta la idea, pero no sé si todavía podría cantar".

"¡Qué gran noticia tengo!, ¡ya dispone de remolachas David Beckham!", destaca Alfonso Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde Tatiana Arús enseña el vídeo que le ha grabado Victoria Beckham recogiendo las remolachas de su huerto. "Este hombre ya ha entrado en la chochez", afirma el presentador, que reflexiona en el plató de Aruser@s: "Cuando uno va sacando del huerto los productos y los enseña con tanto orgullo, va tirando a jubilado".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña las declaraciones de Victoria Beckham en las que habla de un reencuentro de las Spice Girl: "Es tentador, pero no haría una gira mundial, tengo mi trabajo". "Me encanta la idea, pero no sé si todavía podría cantar", insiste la diseñadora de moda, que confiesa: "En realidad nunca fui tan buena".

Tras escucharla, Alfonso Arús destaca que "menos mal que lo reconoce": "En realidad, no fue buena ni ella ni el resto de las Spice Girl". Algo que no comparten las colaboradoras. "Mel B y Geri eran las que más cantaban y cantaban bien", destaca Alba Gutiérrez, que afirma que "es verdad que Victoria era la que menos cantaba y no hacía solos".

