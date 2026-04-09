La surrealista pelea en una funeraria por el tamaño del ataúd: "No era lo que habían contratado"

Una familia, que llevaba años pagando el seguro de decesos de un familiar, terminó enfrentándose a los trabajadores de una funeraria al descubrir que el féretro era supuestamente más pequeño y de peor calidad de lo pactado.

En Aruser@sya sabemos que la realidad siempre supera a la ficción, y esta vez ha ocurrido en una funeraria, donde una familia terminó montando una auténtica batalla campal al descubrir que el ataúd que les habían preparado para su familiar no era, ni de lejos, lo que habían contratado.

Según explica Alfonso Arús, llevaban años pagando religiosamente el seguro de decesos, pero al llegar al tanatorio se encontraron con una desagradable sorpresa: el féretro era, supuestamente, más pequeño y de peor calidad de lo pactado.

Tal y como se puede ver en el vídeo, la discusión va subiendo de tono hasta acabar en un enfrentamiento entre familiares y trabajadores de la funeraria, con gritos, reproches y mucha indignación. "Aparte, dime uno que valga la pena, son horrorosos todos", bromeaba Angie Cárdenas tras ver las imágenes de los ataúdes.

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