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Un hombre finge su muerte para escapar de sus deudas y un acreedor le descubre en pleno funeral

En México, un hombre de 48 años simuló su propia muerte con ayuda de su familia para evitar pagar las numerosas deudas que acumulaba.

Un hombre finge su muerte para escapar de sus deudas y un acreedor le descubre en pleno funeral

"Ha sido la noticia más viral de esta Semana Santa", advierte Alfonso Arús al comentar el sorprendente caso ocurrido en México. El protagonista es un hombre de 48 años que, agobiado por las deudas, decidió fingir su propia muerte para intentar librarse de sus acreedores. Para ello contó con la complicidad de toda su familia, que organizó un funeral completo: alquilaron un ataúd, compraron flores y reservaron un local para velarle.

Sin embargo, el plan no salió como esperaban. Uno de los acreedores, que no terminaba de creerse la repentina muerte de alguien que le debía tanto dinero, decidió acudir al funeral para comprobarlo con sus propios ojos.

"Le pillaron y ahora, además de seguir debiendo dinero, está acusado de fraude documental y de fraude a aseguradoras a las que debía dinero", explica Alba Sánchez.

Desde el plató, Alfonso Arús no da crédito con el caso: "La idea me parece absurda, pero a mí lo que me sorprende es que tenga la complicidad de toda la familia". "Debía haber dicho como última voluntad que no se viera su rostro", bromea Alba Gutiérrez, apuntando al detalle que terminó destapando el engaño.

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