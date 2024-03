"He hecho una pantalla porque es una historia de más de 20 minutos", destaca Hans Arús, que cuenta todos los detalles de la historia de amor viral de esta española tras ir a trabajar a Disneyland. La joven se enamoró de un chico que se hacía pasar por su jefe y que cuando esta volvió a Sevilla le confesó que estaba enamorado de ella. Entonces, la joven también le desveló que tenía dos hijos, uno de ellos de cinco meses, cuando el joven y ella se conocen de hace cuatro.

Tras estas confesiones, deciden quedar para darse explicaciones, pero cuando llega el momento, él tiene un accidente de coche y no aparece. Después, él la bloquea de todos lados y cuando por fin consigue contactar con él a los meses del percance, resulta que quien le coge el teléfono es la mujer. "Le digo que quiero hablar con él, pero ella me dice que eso no va a ocurrir porque es su mujer, la madre de sus hijos y que él es así, que no voy a recibir explicación y que me olvide de él", detalla.

"Pasan nueve meses y yo rehago mi vida con otra persona y me mudo de país", explica la joven, que destaca que, en ese momento, recibe una llamada: "Escucho que es él, que me llama desde la cárcel y que ese tiempo le ha hecho pensar en mí, en que soy la mujer de su vida, pero le dije que era demasiado tarde porque un día antes me habían pedido matrimonio".