Soy una pringada protagoniza el vídeo principal de esta noticia en el que repasa dos de los looks más llamativos de la Gala Met 2024. Primero, la youtuber analiza el look de Gigi Hadid, a la que critica duramente: "No me gusta nada". "No me gusta el acabado de la tela negro, no me gustan las flores, me parece un circo", afirma Soy una pringada, que critica que "va peinada como una vieja". "El pintalabios rojo no me gusta un pelo", insiste la joven, que reflexiona: "Es como belleza de los años 50, pero, cariño, pareces un viejo". "No me gusta y se acabó", concluye la youtuber.

Pero Gigi Hadid no es la única a la que critica Soy una pringada. La joven también tiene para Chris Hemsworth. Soy una pringada analiza el look del actor junto al de Elsa Pataky en la alfombra de los conocidos premios: "Cariño, pareces Toni Genil en sus buenos años". "Vete de despedida de soltero al 'Flowers' de Las Rozas y nos dejas en paz a todos", afirma Soy una pringada al australiano, del que critica hasta los zapatos: "Mira los zapatitos... ¡anda a la mierda!".

Desde el plató de Aruser@s dan la razón a Soy una pringada afirmando que "el pelo y el traje" del actor "es muy Toni Genil. "Lo que no entiendo es que Soy una pringada se acuerde de Toni Genil", destaca Alfonso Arús, que afirma que la youtuber es muy joven.