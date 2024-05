"Ahora se ha puesto muy de moda decir que tenemos que caminar miles de pasos todos los días y que caminar nos ayuda a todo, a alargar la vida, a solucionar problemas cardiovasculares, a quemar calorías... pero Soy una pringada no está de acuerdo", destaca Alfonso Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia de Aruser@s, el comentario de la youtuber.

"No me fuerces a andar más de lo necesario porque no me gusta", afirma rotunda Soy una pringada, que insiste en que no es algo con lo que disfrute: "Lo puedo hacer, pero es un coñazo". Desde el plató de Aruser@s, Òscar Broc afirma que él se encuentra en el otro extremo ya que tiene que hacer 10.000 pasos al día: "Si no lo hago, me esfuerzo a hacerlos".

"A veces, cuando me faltan pocos camino por casa", explica el colaborador, que destaca que si le quedan más hace alguna cosa como ir al supermercado.