"En una luna de miel" profesional y "muy enamorada" de su trabajo. Así es como se ve Shakira a sí misma en estos momentos, según ha desvelado durante su participación este miércoles en la Semana de la Música Latina de Billboard. "Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento", ha añadido.

La cantante colombiana ha confesado andar "muy inspirada, con ganas" y asegura que en este momento encuentra en la composición y en la música una "catarsis". "Me ha servido para salir del barro", ha afirmado haciendo referencia a la sonora y mediática ruptura con Gerard Piqué, con infidelidad del exfutbolista incluida. "Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios".

Su arrollador éxito 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', la colaboración que hizo con el DJ argentino Bizarrap, así lo demuestra. La canción fue publicada en el mes de enero de 2023 y ya se ha coronado en lo más alto de la lista Hot Latin Songs de Billboard y ha roto cuatro récords Guinness.

Este tema generó gran controversia por sus claras alusiones a su expareja, algo que le pidieron que modificara. "Me decían 'cambia la letra, eso no puede salir', y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una mujer, una loba herida".

Sobre su actual motivación con su profesión, reveló que mucho ha tenido que ver su mudanza a Miami, donde se ha reencontrado con colegas y amigos, a diferencia de su etapa en Barcelona, tiempo en el que "se quedaban muchas ideas en el vacío" y planes sin concretarse.

La intérprete y compositora es la favorita en la próxima ceremonia de los premios Latin Grammy, que se celebrará el 16 de noviembre en Sevilla (España), y a los que acudirá con siete nominaciones.