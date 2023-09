Shakira regresa a la escena musical con 'El jefe' un tema reivindicativo (en el que colabora con Fuerza Regida) y con trasfondo personal que muestra las profundas desigualdades sociales y salariales entre trabajadores y 'jefes', con versos tan elocuentes como los siguientes:

"Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura / Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura / Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura / Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura / Tengo un jefe de mierda que no me paga bien / Yo llego caminando y él en Mercedes Benz / Me tiene de recluta / Te tienen de recluta / El muy hijo de ...".

La mención a su exsuegro no es el único dardo que le lanza a Gerard Piqué. El plato fuerte del tema llega casi al final cuando Shakira hace una dedicatoria muy especial: "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización". Pero, ¿quién es Lili Melgar? "Es una chica boliviana que fue la niñera de Milan y Sasha, que habría sido despedida por Gerard Piqué. Ella fue quien le abrió los ojos a Shakira cuando encontró algunos objetos que destapaban su infidelidad. Por lo visto, Piqué no le pagó la indemnización a Lili Melgar", cuenta Tatiana Arús en Aruser@s.