Shakiraha concedido una entrevista para la revista People, donde, entre otras cosas, ha explicado cómo conoció la infidelidad de Gerard Piqué. "Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba", ha afirmado la cantante, que ha confesado que se enteró "por la prensa que había sido traicionada" por Gerard Piqué mientras su padre estaba en la UCI: "Pensé que no sobreviviría tanto".

"El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo, que tanto habría necesitado", ha declarado la colombiana. Unas declaraciones que Alfonso Arús afirma que se contradicen de las informaciones que aseguran que Shakira "habría perdonado en más de una ocasión anteriormente a Piqué y que años antes ya era conocedora" de algunas de las infidelidades de el exfutbolista.

Además, la artista colombiana también ha hablado sobre cómo está conciliando la vida laboral y familia con sus hijos: "Mi tiempo libre lo he tenido que dedicar a sacar a flote a mis hijos, mis padres y mi nueva vida fuera de España". "Trabajando en ofrecerles una estructura que les dé estabilidad, poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido", ha explicado. Puedes conocer más declaraciones nuevas de la artista en el vídeo principal de esta noticia.