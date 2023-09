"Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura / Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura / Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura / Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura / Tengo un jefe de mierda que no me paga bien / Yo llego caminando y él en Mercedes Benz / Me tiene de recluta / Te tienen de recluta / El muy hijo de ...". Esta es parte de la letra de la última canción de Shakira, 'El Jefe'.

El tema no ha dejado indiferente a nadie por volver a lanzar varias indirectas a Gerard Piqué. Incluso, hay quien dice que al exfutbolista le ha molestado más que la anterior canción, en la que se metía e forma directa contra él y contra su pareja, Clara Chía. "Dicen que esto ya es pasarse de la raya y arremeter contra su padre", afirma Tatiana Arús sobre lo que dicen el entorno de Piqué. Y es que la cantante colombiana está siendo muy criticada por "meter en el culebrón a los suegros". "Es feo", afirma Angie Cárdenas sobre la parte en la que la artista afirma que "ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura".

Por su parte, Alfonso Arús afirma que le hace gracia cuando la gente dice que Shakira ha pasado página e insiste en que "está obsesionada". Pero, Angie Cárdenas destaca que igual lo hace para "facturar".