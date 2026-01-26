La sorprendente travesía de un gato al recorrer 250 kilometros y cruzar la frontera para volver a casa

La imagen de una reunión tan esperada ha emocionado al plató de Aruser@s: se trata del reencuentro entre unos dueños y su gato tras una larga y sorprendente travesía.

Alba Sánchez comparte en el programa la imagen de la "feliz reunión" de una pareja con su gato, un felino que ha logrado regresar a casa después de recorrer más de 250 kilómetros.

La historia comienza el pasado mes de agosto, cuando una pareja francesa viajaba por España en autocaravana. En un descuido, al dejar una ventanilla abierta, el gato escapó y desapareció sin dejar rastro, interrumpiendo de golpe el viaje y dando inicio a una larga búsqueda.

Durante más de nueve meses, sus dueños no dejaron de intentar localizarlo. Finalmente, fue una vecina quien dio la voz de alarma al ver a un gato muy parecido merodeando por la zona. Tras llevarlo al veterinario, se confirmó que el chip correspondía a la dirección de la pareja, lo que permitió contactar con ellos.

Así, después de cruzar la frontera y con más de 250 kilómetros a sus espaldas, el gato logró reencontrarse con sus dueños. "Estaba delgadísimo, muerto de hambre y de sed, pero había vuelto a casa", explica Alba Sánchez, quien destacaba una vez más el impresionante "instinto de hogar" que tienen los felinos.

"Esto contradice la opinión generalizada de que los gatos son poco fieles", asegura Alfonso Arús, a lo que Alba Gutiérrez zanja entre risas: "Muchas veces es que está en casa del vecino comiendo".

