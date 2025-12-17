Ahora
El sorprendente motivo por el que dormir con calcetines te ayuda a conciliar mejor el sueño

El médico David Callejo desvela que un hábito tan sencillo como dormir con calcetines puede ayudarnos a quedarnos dormidos antes y a tener un descanso más profundo, siempre que se elijan los adecuados.

Alfonso Arús arranca 'top expertos' con lo que ha desvelado el médico David Callejo sobre dormir con calcetines. Según el experto, nos ayuda a conciliar el sueño mejor "porque ayuda a bajar la temperatura del cuerpo".

"Para dormir tenemos que bajar nuestra temperatura interna y, cuando nos ponemos calcetines, estamos cubriendo una de las partes más externas de nuestro cuerpo, los pies. Al cubrirlos, provocaremos una vasodilatación. Los vasos sanguíneos de los pies se van a hinchar y van a permitir que por ahí eliminemos el calor interno, permitiendo bajar la temperatura interna mucho más rápido", asegura.

Según añade, hay varios estudios que afirman que "la gente que duerme con calcetines se duerme más rápido y tiene menos despertares a lo largo de la noche". Para ello, la clave es "que no aprieten demasiado y no tengan telas sintéticas que hagan sudar". "Tienen que ser suaves, flojitos y de fibras naturales", confirma.

