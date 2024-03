Los científicos hacen estudios de todo tipo y en esta ocasión han decidido zanjar por fin un asunto que divide a España: efectivamente, es bueno dormir con calcetines. "Tiene muchos beneficios: regula la temperatura corporal, mejora la circulación sanguínea, reduce el estrés y la ansiedad, previene problemas en la piel, facilita la recuperación muscular, ayuda a tener un sueño más profundo y te da una sensación de protección llevarlos puestos", cuenta Alba Gutiérrez en Aruser@s acerca de las conclusiones de esta investigación, publicada en el diario '¡Qué!'.

Alfonso Arús lamenta discrepar con los expertos, pero no está nada de acuerdo con todo lo que le acaba de explicar la colaboradora, y no es el único en plató que opina de esta manera. De hecho, ella misma se reconoce del 'team' de dormir sin calcetines. "Eso de que ayuda a dormir, yo lo siento, pero siempre que tengo algo ahí no solamente no me ayuda a dormir, sino que me entorpece", insiste el presentador.

"Yo creo que este estudio lo ha hecho alguien que duerme al lado de una persona que tiene los pies fríos siempre", comenta la tertuliana. Patricia Benítez cree que lo interesante sería saber si también es beneficioso llevar calcetines durante las relaciones sexuales. "Debe de ser bueno, porque Fernando Esteso y Andrés Pajares siempre se iban a la cama con los calcetines puestos", reflexiona Arús. "Lo mejor es poner los pies en la pantorrilla de alguien", concluye Angie Cárdenas.