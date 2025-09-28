Sorprenden a la abuela presentándose todos por sorpresa en Disneyland

La señora que protagoniza este vídeo viral recogido en Aruser@s está de viaje con su marido en Disneyland y no sabe que su familia al completo está esperándola en el parque para darle una gran sorpresa.

Con las orejas de Mickey Mouse y la camiseta conmemorativa para este momento, esta gran familia en la que no falta ni un primo segundo -ni el bebé más pequeño- se desplaza hasta Disneyland para dar una gran sorpresa a la abuela, como vemos en este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión 'Weekend'.

La mujer, que paseaba tranquilamente por las calles de este gran parque temático que simula ser una ciudad de ensueño no se esperaba encontrarse con todos ellos allí justo en el momento en el que estaba haciéndose una foto.

Poco a poco, uno a uno, se fueron sumando a ese selfi de pareja que acabó convirtiéndose en un retrato familiar digno de coronar cualquier salón o sala de estar de alguno de los allí presentes.

Entre lágrimas, la señora les va saludando uno a uno, pero tiene un primer impulso. "Se acerca rápidamente al niño, debe de ser su nieto favorito", comenta Hans Arús en el plató del programa de los findes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.