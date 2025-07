Una turista le revienta su foto en Disneyland y "se hace un Nadal": "A lo mejor es Campanilla, que ha crecido"

Este verano habrá muchos que hayan escogido Disneyland Paris como destino para sus vacaciones, pero Jorge Yorya les advierte: "No es fácil hacerse fotos".

Como ejemplo, en el vídeo sobre estas líneas muestra cómo un chico intenta hacerse una foto original sujetando el mítico castillo de Disneyland con su dedo, cuando una turista se planta en medio.

"Me parece indignante que no tenga ni siquiera el decoro de ir disfrazada de Mickey Mouse", comenta Jorge al ver cómo la mujer, no contenta con reventarle la foto, se "hace un Nadal", o como explica Dani Mateo "se saca la braga del culo".

"Todo lo que quería hacer en el día lo ha hecho ahí", comenta el presentador de Zapeando, mientras que Laura del Val tiene otra teoría: "A lo mejor es Campanilla que ha crecido desde que abrieron el parque".