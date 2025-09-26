Lucas, de Andy y Lucas, estalla tras las acusaciones de deuda de un representante: "Qué cojo*** dice, si soy millonario"

"A mí que cojo*** me está contando de deuda, si he vendido tres millones de discos", afirma indignado Lucas, de Andy y Lucas, que destaca que el representante que le acusa es "un sinvergüenza".

Lucas, de Andy y Lucas, se ha mostrado muy enfadado en este vídeo tras salir a la luz la noticia de que un representante le reclama 350.000 euros de deuda. "¿Qué deuda tengo yo?", ha preguntado muy indignado el cantante, que ha destacado que es "millonario": "A mí que cojo*** me está contando de deuda, si he vendido tres millones de discos".

"Lo siento, suena muy prepotente de cara a la cámara, pero voy al día con Hacienda y con todo", ha asegurado el artista, que ha insistido en que el representante es "un sinvergüenza": "Es un tío que no tengo contrato con él para nada, se ha inventado todo".

Tras es el vídeo, Alfonso Arús destaca que según Lucas "le está persiguiendo por una presunta deuda que no tiene ni pies ni cabeza": "Ya dijo que él va a pedir millón y medio".