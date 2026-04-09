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Sofía Vergara protagoniza 'Omerta', el nuevo videoclip de J. Balvin: "Parece un culebrón de 200 capítulos"

J. Balvin ha publicado un adelanto del videoclip de 'Omerta', su nuevo tema, en el que aparece Sofía Vergara y también su pareja, Valentina. "También hablan de Ryan Castro, que, presuntamente, es la pareja de Sofía", explica Tatiana Arús.

Sofía Vergara protagoniza 'Omerta', el nuevo videoclip de J. Balvin: "Parece un culebrón de 200 capítulos"

J. Balvin ha publicado un adelanto del videoclip de su nueva canción y ha sorprendido a todos al tener de protagonista a Sofía Vergara. "Se estrenará este viernes y lleva por nombre 'Omerta'", explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia el tráiler a modo "de película".

"Están hablando de Ryan Castro, que, presuntamente, es la pareja de Sofía y aparece también Valentina, que es la mujer de J. Balvin", explica Tatiana Arús, que destaca que "está muy currado": "Hemos tenido que resumir porque dura muchísimo".

"Es muy culebrón, sobre todo la voz y la entonación", afirma Hans Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús le da la razón: "Parece un culebrón de 200 capítulos".

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