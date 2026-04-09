Sofía Vergara protagoniza 'Omerta', el nuevo videoclip de J. Balvin: "Parece un culebrón de 200 capítulos"

J. Balvin ha publicado un adelanto del videoclip de 'Omerta', su nuevo tema, en el que aparece Sofía Vergara y también su pareja, Valentina. "También hablan de Ryan Castro, que, presuntamente, es la pareja de Sofía", explica Tatiana Arús.

J. Balvin ha publicado un adelanto del videoclip de su nueva canción y ha sorprendido a todos al tener de protagonista a Sofía Vergara. "Se estrenará este viernes y lleva por nombre 'Omerta'", explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia el tráiler a modo "de película".

"Están hablando de Ryan Castro, que, presuntamente, es la pareja de Sofía y aparece también Valentina, que es la mujer de J. Balvin", explica Tatiana Arús, que destaca que "está muy currado": "Hemos tenido que resumir porque dura muchísimo".

"Es muy culebrón, sobre todo la voz y la entonación", afirma Hans Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús le da la razón: "Parece un culebrón de 200 capítulos".

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