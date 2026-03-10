Ahora

La reacción viral de Sofía Vergara cuando la confunden con una mexicana en París: "¡Colombiana!"

Sofía Vergara ha corregido a un hombre a la llegada a su hotel de París para la Semana de la Moda de París. "La mexicana", destaca el hombre en el vídeo, donde la actriz contesta tajante: "Colombiana".

Sofía Vergara se ha trasladado hasta París para disfrutar de la Semana de la Moda de la capital francesa, donde ha vivido un incómodo momento al llegar a su hotel. Tras salir del coche, la conocida actriz estaba caminando hacia la entrada de su hotel cuando un hombre, al parecer, un reportero, le ha empezado a hablar.

"¡Hola, Sofía!, ¡señorita Vergara!", ha gritado el hombre a la actriz, que ha continuado caminando. "Te ves hermosa", ha afirmado al reportero a Vergara, que ha contestado con un "gracias". "De nada, señorita", ha respondido el hombre en el vídeo, donde ha soltado de golpe: "¡La mexicana!". A lo que Sofía Vergara ha contestado de forma tajante: "Colombiana".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús destaca que es un "error lamentable" mientras que Angie Cárdenas señala que se notaba que Vergara estaba "de mal humor". Por su parte, Tatiana Arús cree que puede ser que ya conociera al reportero de antes y le cayera mal. Por último, el presentador de Aruser@s recuerda que entrevistó hace 30 años a la actriz. "Es encantadora", afirma, por su lado, Angie Cárdenas.

