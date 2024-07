Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo de Sofía Cristo en el que critica la comparativa que se hace entre Álvaro Muñoz Escassiy Bertín Osborne. Y es que el jinete es el protagonista de la última polémica de la prensa del corazón tras su ruptura con María José Suárez por una infidelidad. Un hecho que el defiende al afirmar que tenían una relación abierta, pero que la modelo niega con rotundidad.

"Puede ser un perfil parecido, pero no vamos a comparar a Bertín con Escassi", afirma Sofía Cristo en el plató de 'Espejo Público', donde insiste: "Todos sabemos muchísimas cosas de Escassi que no se pueden contar, que de Bertín no existen".

Un comentario que ha sorprendido al plató de Aruser@s, donde los colaboradores se preguntan a qué se refiere la hija de Bárbara Rey. "No sé si es tan grave como lo pintan, pero ya solo la imaginación...", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús le da la razón y destaca que con ese comentario ya se piensa "lo peor".