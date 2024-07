Carmen Lomana critica a Bertín Osborne en el plató de Espejo Público tras coincidir con él en la fiesta de la comunión de la nieta de 'El Turronero'. "El otro día la gente le ponía a 'escurrir'...", cuenta la colaboradora, que expone que "su soberbia, y su arrogancia está por encima de todo, no respeta nada, ni mujeres, ni novias".

"En la cena estaba con una actitud como diciendo: ¡No sé qué hago aquí, me voy!", cuenta Lomana sobre el presentador en la cena. "Si es que está amargado, el estar mayor no quiere decir que estés amargado", opina la tertuliana, que declara que "él es el que me tiene que pedir perdón a mí".

Tatiana Arús expone que Carmen Lomana y Bertín Osborne se encontraron el otro día en la fiesta de 'El Turronero' después de los comentarios de la tertuliana sobre el embarazo de Gabriela Guillen. Tatiana explica que Lomana fue a saludar a Osborne y él le negó el saludo.