Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s que "no pinta nada bien" la polémica entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi tras ver a la modelo en los juzgados. Y es que la exmiss está muy dolida por las palabras del jinete en las que afirmaba que habían tenido una relación abierta tras descubrirse su infidelidad.

Los reporteros han preguntado por este hecho a algunas famosas como Susi Caramelo. "¿Tú demandarías si tu pareja dijera que sois una relación abierta cuando no lo sois?", preguntan a la cómica, que reflexiona: "Hombre, tanto como demandarle... no sé si esto se puede demandar". "Me cagaría en su p*** madre, pero tanto como demandarle, no creo que se pueda demandar a una persona por engañarte". "Si pudiéramos demandar a todos los que nos mienten, esto no pararía", afirma Susi Caramelo, que manda un mensaje a la expareja: "Pues nada, ¡ánimo a los dos!".

Por otro lado, otra famosa que también ha dado su opinión sobre toda la polémica ha sido Bibiana Fernández, que también ha defendido a Hiba Abouk tras el rumor de que se la había visto muy cómplice con el jinete. "Yo no creo que tenga nada que ver con lo de Hiba", afirma la colaboradora de televisión sobre la polémica ruptura: "Como comentarista y como mujer muy cansada que estoy, tengo que decir que se apañen como puedan". "Yo lo que quiero es acostarme e irme con mis perros, que me están esperando desesperados", bromea Bibiana Fernández.