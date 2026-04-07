Un simple pelo podría revelar cómo funciona el reloj biológico de cada persona

Alba Sánchez explica en Aruser@s que un estudio ha descubierto patrones de sueño, actividad y descanso analizando 17 genes del folículo capilar.

Ahora resulta que tu reloj biológico se puede leer con un solo pelo. Así lo ha explicado Alba Sánchez en Aruser@s, donde ha contado que esta investigación tiene mucho que ver con los ritmos circadianos y con cómo los médicos podrán ajustar mejor la medicación dependiendo del ritmo diario de cada persona.

Para ello, los investigadores pidieron a 4.000 voluntarios que enviaran un pelo por correo. Con todos esos cabellos crearon una gran base de datos y descubrieron distintos patrones de hábitos diarios.

Entre las conclusiones más llamativas, detectaron que "las personas de hasta 25 años necesitan dormir media hora más que las de 50", que "las mujeres activan el modo nocturno seis minutos antes que los hombres "y que "las personas con trabajo empiezan a activarse unos 30 minutos antes por la mañana que quienes están en paro".

Todo eso, según explicó Alba Sánchez, se puede analizar gracias a 17 genes presentes en el folículo capilar. A partir de ahí, los médicos podrían personalizar tratamientos y horarios de medicación para que hagan más efecto.

"A mí 30 minutos me parece poco, que una persona en paro solo tarde eso en activarse", bromea Alfonso Arús tras conocer el estudio.

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