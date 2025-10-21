"Esto ya es lo último, hasta el reloj nos engaña": la indignación de Alfonso Arús al ver este vídeo de una médico sobre los 'smartwatch'

No, tu 'smartwatch' no puede saber cuánto tiempo has dormido profundamente a lo largo de la noche. Nos lo explica la médico @andreaaparedees en este vídeo de TikTok que recoge Aruser@s.

"Soy Andrea Paredes, médico residente de Neurofisiología Clínica", se presenta la tiktoker @andreaaparedees en este vídeo de TikTok que no ha tardado en hacerse viral y que llega ahora a Aruser@s de la mano de Hans Arús.

La doctora nos habla de los 'smartwatch', en concreto, de la función de medición de horas de sueño y nos deja bien claro que sus resultados no son fiables. "Tu reloj no puede saber si estabas en sueño profundo o en sueño REM", advierte y nos explica el motivo.

"Pueden dar una aproximación de cuánto tiempo has dormido. Te miden los movimientos corporales, la frecuencia cardíaca... pero no, no puede saber en qué fase del sueño estás". Para ello, afirma, hace falta una medición de la actividad cerebral que se hace con una prueba específica que se denomina 'polisomnografía'. Sin embargo, su consejo es que no nos obsesionemos ni con gráficas ni con los numeritos del reloj.

"Esto ya es lo último, hasta el reloj nos engaña", estalla Alfonso Arús tras escuchar sus explicaciones. Alba Gutiérrez no deja pasar la oportunidad de lanzarle un 'dardo' a su pareja, como vemos en el vídeo sobre estas líneas.

