Esta vez no hay juegos de palabras, ni indirectas, ni nada por el estilo. Shakira lo dice bien alto y bien claro en su nueva canción 'El jefe', donde incluso llega a mencionar el hecho de que aunque "dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura", "ahí sigue" su "exsuegro que no pisa sepultura". "Les hace un peinadito a todos, un buen traje", apunta Angie Cárdenas.

Pero la guinda del pastel llega casi al final. "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", dice la cantante. ¿Quién es Lili Melgar? Tatiana Arús lo explica en Aruser@s: "habría sido la niñera de Milan y Sasha que, a su vez, habría sido despedida por Gerard Piqué después de que esta destapase la presunta infidelidad a Shakira", cuenta.

Y ojo, porque en el videoclip podemos llegar hasta a ponerle cara a la mujer en cuestión. "¡Páralo, Paul!", grita Alfonso Arús imitando a Boris Izaguirre. Y ahí aparece, mirando a cámara, con los brazos en jarra, Lili Melgar. "A mí me da miedo esta niñera. Esta niñera me despierta de la siesta a las 17 h...", afirma Alfonso Arús. Angie cree que tiene cara de "peli de tarde".