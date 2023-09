Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s nuevas imágenes de Shakira con sus hijos. Y es que en la presentación del nuevo colegio de la Fundación de la artista, 'Pies descalzos', los pequeños jugaron al fútbol con su madre. "Los niños fueron entrevistados también en la gala MTV", destaca Alfonso Arús.

Por otro lado, la artista ha hablado sobre su situación personal y ha reflexionado sobre lo que le ha ocurrido en el último año después de su separación de Gerard Piqué. "Este último año ha sido durísimo para mí", ha destacado Shakira, que ha afirmado que a nivel profesional se siente "inspirada": "Me siento con ganas, me siento con fuerza, siempre pensé que era más frágil de lo que me veo hoy".

"Esta nueva autoimagen me da más energía, muchas ganas de seguir adelante por mis hijos", ha resaltado la colombiana, que ha insistido en que tiene "muchas más razones que antes para luchar".