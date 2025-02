Shakira reanuda su gira tras su ingreso en el hospital por una gastritis: "Gracias por apoyarme en las buenas y no tan buenas"

Shakira ha reanudado su gira 'Las mujeres ya no lloran' tras pasar por el hospital por una gastritis. "Al final pasa en las mejores familias", comes un poco, tienes gases y hay que expulsarlos", destaca Alfonso Arús.

Shakira ha reanudado su tour tras recibir el alta médica. Y es que la artista colombiana había emitido un comunicado informando de que tenía que cancelar su concierto en Perú al estar ingresada por un cuadro abdominal. "O sea, lo que tenía eran gases", afirma Alfonso Arús, que destaca que "pasa en las mejores familias": "Comes un poco, tienes gases y hay que expulsarlos y, al final, salieron por donde tenían que salir y ya está".

Finalmente, la cantante ha reanudado su gira 'Las mujeres ya no lloran' y ha dedicado unas bonitas palabras a sus seguidores en su concierto: "Gracias a todos por los mensajes de cariño, por la fuerza que me han dado". "Por ustedes estoy aquí, así que gracias por apoyarme siempre, en las buenas y en las no tan buenas", ha afirmado Shakira.

Por su parte, Alfonso Arús reflexiona sobre esta situación: "Shakira es una estrella y tiene que ir al hospital porque necesita otro certificado para anular el concierto, pero si no eres ella no tienes que ir, porque aunque no fueran gases y fuera el virus intestinal, con dos o tres días en casa se cura, no saturemos los hospitales". Por último, Tatiana Arús enseña cómo los fans de Shakira se han reunido a las puertas del hospital para apoyar a la artista.