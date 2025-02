Shakira cancela su concierto en Perú tras ser ingresada por un cuadro abdominal: "No estoy en condiciones"

"Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", ha escrito Shakira tras ser ingresada por un cuadro abdominal.

Shakiraha emitido un comunicado para informar a sus fans que se ha visto obligada a posponer su concierto en Perú por problemas de salud. La artista colombiana, que se encuentra en plena gira en Latinoamérica de 'Las mujeres ya no lloran, ha escrito el siguiente texto en sus cuentas en redes sociales: "Lamento comunicarles que tuve que acudir de urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento".

"Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", ha escrito Shakira en el mensaje, donde se muestra "muy triste por no poder subir al escenario". "He estado con gran emoción e ilusión para poder reencontrarme con mi querido público peruano", ha afirmado la cantante, que ha explicado que espera que le den "el alta cuanto antes" para poder presentar el espectáculo que ha preparado para todos.

"Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible", ha explicado Shakira, que ha querido tranquilizar de esta forma a los fans que ya tenían su entrada: "Mi equipo y el productor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles". "Gracias por su comprensión, les quiero mucho", ha concluido la colombiana.