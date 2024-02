"Shakira y Alejandro Sanz han presumido de amistad", cuenta Alfonso Arús, que destaca que aunque Patricia Benítez sigue pensando que algún día llegarán a algo más, "simplemente han coincidido en la peluquería". "Es lo que tiene vivir cerca el uno del otro", afirma Tatiana Arús, que enseña el viral en el vídeo principal de esta noticia, donde explica que han compartido ese bonito momento de amistad.

"Así sí me gusta ir a la pelu", destaca Shakira cogiendo la mano de Alejandro Sanz, que confiesa que la artista colombiana le ha cambiado el look. "Te tienes que dejar guiar por mí para el tema del look", afirma la artista, que destaca que es su asesora: "Si hay alguna reclamación de los fans es conmigo". Además, Shakira destaca lo guapo que está su amigo con su cambio de look: "Me encanta, qué lindo, qué carita, ¡míralo!".