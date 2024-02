Juan del Val habla en La Roca de la supuesta escapada que hicieron Alejandro Sanz y Mónica Cruz a Cantabria. "Se fueron y la prensa no se enteró", señala el escritor, quien calcula que "ellos deben llevar juntos desde un poco después del verano o en el verano", pues dice, entre risas, que fue el momento en el que "se empezó a rumorear".

En este sentido, afirma que cuando estaban grabando la última edición de 'El desafío', en la que Cruz participó, no estaban juntos, ya que, explica, solían quedarse a tomar algo después del programa y, en base a las conversaciones, cree que "no tenía pinta" de que no hubieran empezado la relación entonces.

"Si de verdad han ido a Cantabria, es una relación fuerte y estable porque ninguna pareja que esté empezando va allí", comenta, por su parte Nacho García, a lo que añade: "Es un lugar precioso, pero sobre todo es un entorno familiar, es de relación seria. De escapada marrana no te vas allí; Cantabria es estabilidad".

"Me parece que no se puede explicar mejor", expresa Del Val al escuchar a su compañero, tras lo que expresa que "molan mucho los dos", refiriéndose a Alejandro Sanz y Mónica Cruz a Cantabria. "A ella la conozco un poco más porque he trabajado con ella. Y los dos son muy guapos. A favor de esta pareja", manifiesta el escritor.