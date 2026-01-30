Una señora roba un jamón ibérico de 420 € y la Guardia Civil lo recupera totalmente mordisqueado

Robar un jamón ibérico de 420 € está mal, pero devolverlo mordisqueado es otro nivel de audacia. Aquí puedes ver la foto difundida por la Guardia Civil.

Las noticias de la sección 'No te imaginas' nunca dejan de sorprendernos y, a veces, la audacia de algunas personas tampoco. Es el caso del nuevo viral que Alba Sánchez ha presentado en el plató.

La fotografía, difundida por la propia Guardia Civil, muestra cómo una mujer devolvió a un supermercado un jamón ibérico de 420 euros completamente mordido. "La señora accede a devolverlo después de que los agentes recibieran una denuncia del supermercado alertando sobre el robo", explica la colaboradora de Aruser@s. Según relató un testigo a los agentes: "Creo que una señora se ha llevado un jamón bajo el abrigo".

Al acudir al domicilio de la mujer, la Guardia Civil comprobó que ya contaba con antecedentes por robo y, tras registrar la vivienda, encontraron el jamón. La mujer alegó que lo devolvía, pero se olvidó de un pequeño detalle: el jamón estaba totalmente mordisqueado.

"Yo le habría puesto una denuncia solo por cortarlo tan mal", bromea Angie Cárdenas, a lo que Hans Arús añade entre risas: "¿La señora qué es, Vicky el Vikingo?".

