Vídeos virales
El cartel de una nueva vecina pidiendo wifi desata la polémica: "Es tener un poco de jeta"
Una vecina recién llegada a una urbanización, y por una estancia de tres meses, ha desatado el debate tras pedir wifi a sus vecinos mediante un cartel.
Hans Arús presenta un viral con el que pretende conocer mejor al resto de sus compañeros colaboradores y saber qué piensan sobre una vecina: ¿es una jeta?.
Se trata de una mujer recién mudada a una nueva urbanización, aunque solo por un corto periodo de tiempo: apenas tres meses. Debido a su breve estancia, ha colgado el siguiente cartel dirigido a sus vecinos: "Soy vecina nueva y estaré por aquí alrededor de dos meses. Quería saber si podríamos compartir wifi. Escribidme".
Desde el plató, a Rocío Cano le parece una actitud "descarada", mientras que Tatiana Arús considera que es "tener un poco de jeta". Alba Gutiérrez, sin embargo, aporta una posible solución: "Si se ofrece a pagar una parte, no me parece ma". A lo que Angie Cárdenas responde: "Pues podría ponerlo previamente en el cartel o proponer compartir gastos".
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.