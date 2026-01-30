La exnovia del colegio de Brooklyn Beckham critica a David y Victoria Beckham: "Debieron protegerle más"

"Esto no ha sido de repente, cada historia tiene dos caras", asegura Afton McKeith, expareja de Brooklyn Beckham, que destaca que "crecer bajo los focos fue un desafío para él".

Continúa la polémica sobre la familia Beckham. Tras el duro comunicado de Brooklyn Beckham contra sus padres, David y Victoria, su exnovia y amiga de la infancia, Afton McKeith, ha salido en su defensa. "Debieron protegerle más del ojo público", ha asegurado la mujer, que ha insistido en que "lo mejor para tus hijos es protegerlos y ponerlos en el ojo público es muy revelador".

"Los paparazzis sabían exactamente dónde iba", explica la expareja del hijo mayor de los Beckham, que destaca que "han sucedido muchas cosas a lo largo de los años". "Esto no ha sido de repente, cada historia tiene dos caras", asegura la mujer, que destaca que "crecer bajo los focos fue un desafío para él".

Desde el plató de Aruser@s, Tatiana Arús explica que la mujer ha comentado que Brooklyn decía que se sentía presionado de estar a la altura de sus padres. Por su parte, Angie Cárdenas critica las palabras de la mujer: "En estos momentos, la familia ya tendrá lo suyo para que salga alguien hablando".

Brooklyn Beckham no quiere reconciliarse con sus padres

Después de un tiempo de distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia, el hijo mayor de David y Victoria Beckham ha explotado a través de un duro comunicado en redes sociales: "He estado en silencio durante años y he hecho todo lo posible para mantener estos asuntos privado".

"Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han impreso", ha escrito el mayor de los Beckham, que ha asegurado que no quiere reconciliarse con su familia: "No me dejan controlar, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida".

"Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde llegan para difundir innumerables mentiras en los medios, la mayoría a costa de gente inocente, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz", ha asegurado Brooklyn, que ha destacado que sus padres le intentaron "presionar y sobornar" para que renunciara a su nombre. "Ante mi negativa no me han vuelto a tratar igual. Mi familia valora la promoción pública y los patrocinadores por encima de todo, la marca Beckham es lo primero", ha criticado el joven, que ha afirmado que creció "con una ansiedad abrumadora".